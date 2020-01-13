受到國際廢鋼原料價格走跌影響，豐興13日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼收購價格每公噸降200元，鋼筋每公噸降300元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼收購牌價每公噸為7,500元，鋼筋每公噸牌價為15,800元，型鋼每公噸牌價維持20,900元。

(工商 )