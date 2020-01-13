豐興調降本週廢鋼和鋼筋價格 每公噸降200～300元 11:212020/01/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格走跌影響，豐興13日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼收購價格每公噸降200元，鋼筋每公噸降300元，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調降價格後，廢鋼收購牌價每公噸為7,500元，鋼筋每公噸牌價為15,800元，型鋼每公噸牌價維持20,900元。 (工商 ) #價格 #鋼筋 #豐興 #調降 #收購 也許您會感興趣 推薦閱讀 文曄要求大聯大 增列公開收購成就條件 04:102020/01/09 證券．權證 男墜樓慘遭鋼筋「穿胸插腦」 結局神反轉 10:032020/01/09 生活 豐興12月份合併稅前盈餘為2.94億元、月增164.86％ 10:032020/01/09 財經 陸12月CPI持平 2019年全年升2.9％ 11:242020/01/09 財經 《業績-鋼鐵》豐興上季獲利季增逾3成，今年鋼市會更好 13:072020/01/09 財經 觀念平台－被收購公司管理階層的有所為與有所不為 04:102020/01/10 產業特刊 《業績-鋼鐵》沛波上月營收年增16.73％，去年創新高 16:312020/01/10 財經 金門工地鋼筋被偷 竊賊竟是下包廠商 16:042020/01/12 社會 觀念平台－大聯大收購文曄案 公平會應給說法 04:102020/01/13 產業特刊 佑錤環氧樹脂塗層鋼筋 防鏽強化建物 04:102020/01/13 產業特刊 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 - 財經 5G設備進入肉搏戰 四雄曬成績單 - 財經 蘋果擬推5款iPhone 下半年出貨拚8500萬支 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。