智冠(5478)集團子公司多款遊戲新作將參展2月6日至2月9日登場的「2020台北國際電玩展」，包含網龍(3083)MMORPG手遊《黃易M》、遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合展出的策略國戰手遊《三國群英傳M》以及遊戲新幹線最新代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》都將到場與玩家見面。台北市電腦公會也將與智凡迪《MCL》賽事團隊合作打造《TGS電競星光大道》電競舞台，帶來多款熱門遊戲競賽與玩家同樂。

網龍自製MMORPG手遊大作《黃易M》承襲《黃易群俠傳Online》十多年來龐大豐富的遊戲內容，為了重現玩家心目中的黃易經典，研發團隊致力還原核心玩法與特色，遊戲也將在台北電玩展首度登台與玩家互動。

遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合營運的《三國群英傳M》手遊12月接連舉辦北中南玩家見面會活動，並於上周一正式展開「情義相挺」刪檔封測，召集老玩家們搶先體驗萬人國戰經典玩法及兩大全新系統「化身」、「指揮」。

遊戲新幹線旗下線上遊戲《古劍奇譚網路版》也已經在1月7日推出預先註冊活動，該作以知名IP單機遊戲《古劍奇譚》系列遊戲世界觀，結合豐富沙盒玩法、4K美術極致畫面以及ARPG即時戰鬥模式，讓玩家深入感受大型MMORPG遊戲的獨特魅力。

(時報資訊)