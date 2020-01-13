2019年美國標普500指數漲幅達28.9%，表現突出，展望2020年，雖然美中貿易爭議未解，但隨著雙方有望將於1月15日簽署第一階段協議，衝突已減緩，預計未來對美國股市干擾相對有限。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，今年美國基本面尚屬穩健，企業獲利成長率佳，建議投資人可透過布局美國特別股，有機會參與美國股債的投資機會。

粘瑞益指出，美國PMI數據8月以來已有好轉跡象，加上勞動市場強勁以及Fed政策態度寬鬆，市場對企業獲利估樂觀，美股獲利成長率有望自2019年Q3的-3.9%，逐季轉佳至2020年Q1的12.8%，全年有望延續成長，基本面佳對美股具有一定支撐。

利率方面，由於美國Fed已於去年12月會議暗示今年不升息，在聯準會態度寬鬆，加上英國脫歐事件、中東地緣政治與油價波動等國際政經風險猶存，在避險需求未完全消除下，預期2020年美債殖利率也不易顯著走升。

在投資標的選擇上，可布局美國特別股參與美國市場投資機會，美國特別股兼具股債雙重優勢，同時具有股票與債券投資特性，在股市多頭時，可參與股市上漲帶來資本利得，在股市出現震盪時，股息收益提供部分下檔保護，突顯出特別股波動較低的優點。根據彭博資訊顯示，2010-2019年全球主要指數波動度比，期間全球股市遇到如美中貿易衝突、英國脫歐等利空事件影響股表現，但美國特別股波動明顯低於其他主要指數，表現相對穩定。

目前美國特別股標的，除了一般主動型基金外，粘瑞益建議投資人也可選擇ETF商品，如富邦美國特別股，由於特別股ETF在集中市場掛牌交易，交易方式與一般股票完成相同，以新台幣計價，只要有證券帳戶即可交易，ETF指數化投資、交易方便免選股，更具備交易成本較低、投資操作上更有彈性等優點，是想參與美國市場投資人的不錯選擇。

(時報資訊)