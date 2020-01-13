POS廠虹堡（5258）受惠東北亞、北美及歐洲客戶出貨需求暢旺，2019年12月營收續「雙升」創次高，帶動第四季營收雙位數「雙升」、全年營收年增近49％，同步改寫歷史新高。展望今年，公司預期歐美及東北亞地區需求持續暢旺，續拚營收維持雙位數成長目標。

虹堡今日開低後翻紅，在買盤敲進下放量勁揚，最高勁揚6.5％至31.15元，為1個月波段高點，早盤維持近5％漲幅，位居工業電腦族群漲勢前段班。三大法人上周合計賣超135張，但上周五已轉為買超60張。

虹堡2019年12月自結合併營收4.31億元，月增7.6％、年增達72.85％，改寫歷史次高。帶動第四季合併營收11.77億元，季增達48.85％、年增達57.12％，累計全年合併營收35.02億元，年增達48.82％，同步刷新歷史新高。

虹堡表示，去年12月營收較11月成長7.6％，主因東北亞及歐洲地區客戶出貨增加。較前年同期大增達72.85％，主因東北亞、北美洲及歐洲地區出貨大幅成長。以銷售地區觀察，以東北亞占38％最高，其次是歐洲28％，北美洲9％。

以去年全年各地區營收觀察，虹堡表示，仍以東北亞占23％最高、中南美洲18％居次，東南亞及歐洲各15％，台灣12％、北美占11％。展望今年，預期成長動能將來自歐美及東北亞地區，公司持續積極進行其他地區客戶及產品驗證，積極達成營收雙位數成長目標。

虹堡表示，將聚焦軟硬體關鍵零組件的研發與整合實力，並深耕全球化布局，透過設立海外據點提供在地化的支付整合服務。同時，將持續整合軟體及服務銷售，藉此提升產品整體競爭力，並支援雲端服務，以進行遠端控制。

(時報資訊)