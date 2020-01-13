TCL集團13日盤前發布公告，擬將公司名稱「TCL集團股份有限公司」變更為「TCL科技集團股份有限公司」，同時對應證券簡稱變更為「TCL科技」，英文簡稱為「TCL TECH」。

據《界面新聞》報導，公告指出，本次更名是因去年初已完成資產重組，「TCL科技」更符合該公司的業務構成及經營現狀，同時也更能清晰準確表達「公司致力成為全球領先的智慧科技產業集團」的願景和戰略定位。

(旺報 )