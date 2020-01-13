TCL集團更名為「TCL科技」 稱更符合經營現狀 11:272020/01/13 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 TCL集團13日盤前發布公告，擬將公司名稱「TCL集團股份有限公司」變更為「TCL科技集團股份有限公司」，同時對應證券簡稱變更為「TCL科技」，英文簡稱為「TCL TECH」。 據《界面新聞》報導，公告指出，本次更名是因去年初已完成資產重組，「TCL科技」更符合該公司的業務構成及經營現狀，同時也更能清晰準確表達「公司致力成為全球領先的智慧科技產業集團」的願景和戰略定位。 (旺報 ) #集團 #公司 #科技 #股份 #更名 也許您會感興趣 推薦閱讀 軟銀支持的新創公司相繼裁員 18:152020/01/09 財經 美伊衝突升溫 航空公司調整航線避開兩伊領空 23:012020/01/09 財經 觀念平台－被收購公司管理階層的有所為與有所不為 04:102020/01/10 產業特刊 台聚集團去年業績 亞聚逆勢揚 04:102020/01/10 證券．權證 南良集團旗下嘉良特化與韓國公司結盟 16:332020/01/10 財經 王品2019年營收 小減0.17％ 17:542020/01/10 財經 2019台灣P2P回顧 日生金、信用市集表現亮眼 23:042020/01/10 財經 李嘉誠長子：長江集團投資從未離開過大陸 15:312020/01/11 財經 陸科技部：2020做好強化核心技術10方面工作 19:262020/01/11 財經 《文創股》智冠集團網龍、遊戲新幹線攜大作登電玩展 11:252020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 HTC鐵粉論壇無預警關閉 下代旗艦機無望？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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