2020台灣總統大選，總統蔡英文以史上最高票800多萬票成功連任，和碩董事長童子賢表示，代表人民的期待與託付也是空前，新政府要有更大的寬容與包容去聆聽與包容不同意見。

童子賢表示，台灣社會是相對成熟的公民社會，經得起不同的激情與辯論的考驗，選舉完第二天就風平浪靜，沒有人上街叫囂，大家都接受選舉的結果，讓廣大的華人圈羨慕，這是珍貴的特質不要輕言破壞。

他進一步指出，新的領導人擁有空前的得票數，表示人民的期待與託付也是空前，執政者應該要有更大的信心與更大的寬容來包容不同意見，也許有些事的推動會因此而慢一點，但溝通的品質會好很多。

面對反滲透法倉促強行闖關而激起的反彈，童子賢則表示，民主本來就是要透過很多溝通與協商，讓大眾了解想要通過的法案的重要性，他本來對反滲透法通過無感，因為身邊自由派的朋友對於倉促過關有所抱怨，他才開始研究這件事。

他期許新政府，「多協商、多包容異己、少搞單邊主義、多搞多邊主義、少搞獨斷獨裁、廣納建言、不要一言堂」。

(工商 )