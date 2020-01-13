販售樂器的日本業者用來宣傳管樂器資訊等的推特帳號，11日晚間推文呼籲民眾不要躲進樂器箱內，由於日產前董座戈恩疑似躲在樂器箱內潛逃，讓業者推文引發日本網友熱烈討論。

日本朝日新聞報導，日本山葉音樂公司（YAMAHA MUSIC JAPAN CO.）這則推文指出，雖然不涉及理由，但在推特上隨處可見網友以有關「人可以進入大型樂器箱」作為話題討論，「等到發生不幸事故就為時已晚，希望大家不要讓自己和他人做這樣的事」。

這則推文11日貼出後，到12日晚間已被轉貼逾4萬次，有網友留言「不要玩假扮戈恩的遊戲」、「缺氧攸關人命」等，讓推文引發廣泛迴響。

由於迴響熱烈，山葉12日又再推文說，沒想到一則只是提出呼籲的推文，會吸引這麼多網友按讚（約7萬6000個讚），並引發熱烈討論，除了感謝大家，也真是令人感到吃驚。

推文再度呼籲，樂器及音響器材箱是為了收納樂器及音響器材所設計，請大家正確使用。

擁有黎巴嫩、法國等國籍的戈恩（Carlos Ghosn）因多項財務不當罪名，2018年11月在日本被捕，之後交保候審，去年12月30日棄保潛逃抵達黎巴嫩首都貝魯特。美國「華爾街日報」日前報導，戈恩疑躲在樂器或音響器材箱中潛逃，但有在箱底開孔讓空氣流通。

(中央社)