以歌手身分出道、演出《陳情令》大爆紅的新生代男神肖戰，參加陸綜《我們的歌》，跟歌后那英組成「那戰隊」，帶來多次的演出，而在最新一期節目中，兩人再度合唱，卻因那英出了「大型演出事故」，讓現場眾人驚慌，然肖戰因故沒看見事發經過，唯他一人情緒不受波動，完全摸不著頭緒。

肖戰對唱那英，竟發生大型演出事故。(翻攝自YouTube)

那英手滑，把魚摔出鏡頭外。(翻攝自YouTube)

那英與肖戰在昨(1/12)登台合唱〈被風吹過的夏天〉，演出中，為展現歌詞意境，肖戰邊唱歌邊將塑膠袋裝的小金魚遞給那英，製造清新的甜蜜氛圍，肖戰交出禮物後，轉身走位繼續演唱，然接手禮物的那英卻疑似因為袋子上沾了水太滑，竟在跟著肖戰走往舞台中央時，走沒幾步就手滑將金魚掉在地上，她連忙撿起袋子，裝鎮定繼續演唱。

而那英這一摔，已將肖戰苦心經營的氣氛完全打壞，她臉上的慌張尷尬更是掩飾不住，唱到最後一句，兩人本應深情看著小金魚，但那英已經完全演不下去，直接笑噴跪地，全場也跟著忍不住笑爆，獨留苦主肖戰愣在原地，因為他自那英摔魚那刻起，一直背對完全不知道情況。

那英之後收拾了笑聲把魚交給肖戰，才跟他吐實：「對不起，你沒看見吧？」，告訴他事發經過，肖戰才恍然大悟，當場笑歪，表示可以理解：「我(若)看見了，估計最後那個我也唱不了」，而節目播出後，掀起網路一片熱議，網友看著肖戰一無所知的模樣，直呼「被他倆笑死」、「眼淚都飆出來了」、「我不厚道地笑了」，還說那英這根本是「大型演出事故」。

那戰隊〈被風吹過的夏天〉

(中時電子報)