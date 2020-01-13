宏達電（HTC）已許久沒有推出新旗艦手機，近期更傳出無預警關閉鐵粉論壇「HTC elevate」，引發市場關注，更遭到質疑是否下一款旗艦機無望？

綜合媒體報導，HTC elevate主要是宏達電蒐集產品回饋意見的地方，最初是為最核心的粉絲設立，用戶僅限邀請制加入，且會員必須每個月登入一次，否則可能被踢出，而參與者有機會拿到免費贈品或是出席發表會等，可以稱之鐵粉論壇。

但近期HTC elevate會員卻發現無法登入，甚至出現該計畫不再開放的訊息，有用戶反映，HTC elevate已經關閉。而從HTC Elevate推特帳號發現，自從2018年8月以後，就沒有再發表任何新推文與消息，或許就暗示著HTC業務正在限縮，目前官方已明確表示，未來不會在北美銷售手機。

針對鐵粉論壇關閉引發不少揣測，粉絲擔心宏達電未來是否不再推出旗艦機。台灣網友也在批踢踢討論，有人感嘆：「現在還有多少台灣人記得HTC這個牌子我也很懷疑」、「HTC曾經確實是一手好牌啊，曾經是世界上手機的領導者」、「曾經的HTC粉，真的不勝唏噓QQ」、「美國沒賣關掉的話也是合理」。

宏達電營運目前仍未見起色，根據該公司6日公布財報顯示，2019年12月自結合併營收為6.1億元，累計去年合併營收為100.1億元，年減57%，創2001年以來新低。此外還傳出裁員的消息。

(中時電子報)