今年開春最感人、賺人熱淚的韓劇《媽媽的愛》，1月16日起將在中天娛樂台播出，該劇描述受虐女童慧娜，在遇上代課老師秀珍（李寶英飾）後，悲慘的人生終於有了轉機，秀珍帶著慧娜逃離可怕的生母，並將她當作親生女兒般照料。劇中的靈魂角色慧娜，由8歲的小童星許律演出，雖然過去沒有任何演出經驗，但在劇中不管是受虐場面或各種哭戲都難不倒她。

《媽媽的愛》導演透露，為了這個受虐女童的角色，拍攝前試鏡了逾400名童星，最後才挑出了許律，導演果然獨具慧眼，許律真誠又觸動人心的表現令劇組驚艷不已，年僅8歲的她更以《媽媽的愛》奪下當年度韓國「百想藝術大賞」女子新人獎，成為耀眼新星，近期最新作品是和《與神同行》河正宇拍攝電影《TheCloset》，預計今年將上映。

想看許律的精彩演出，1月16日起每週一至週五晚間10點，鎖定中天娛樂台《媽媽的愛》。

(中時電子報)