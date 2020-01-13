一般認為，晚上作太多夢恐影響睡眠品質，到底夢多是否代表一定睡不好？其實不然，醫師表示，不記得自己有作夢，才表示睡眠品質好，不作夢可能問題更大。

睡眠醫學專科醫師江秉穎在「一級睡眠術：睡眠權威親自傳授的好眠祕訣」一書中指出，「快速動眼期睡眠剝奪」是一種睡眠障礙，因為某種因素，入睡後不會進入快速動眼期，所以不會作夢；此外，也有人因為睡眠呼吸中止症，而不會進到快速動眼期，通常會導致白天精神不濟，甚至無法透過睡眠來形成長期記憶。

江秉穎解釋，一般人每天晚上都會作六到七個夢，但通常只會記得最後十分鐘內快速動眼期發生的夢境，不記得自己有作夢，表示睡眠品質較好；像是睡眠呼吸中止或週期性肢動症患者，因無法維持穩定的睡眠，因此比較容易記得自己作的夢。

江秉穎強調，作夢是很重要的，也是人體正常運行的重要因素之一，有睡眠障礙的人，若能根據睡眠問題治療，增加睡眠中的快速動眼期，改善睡眠品質，白天的精神狀況及記憶力也會跟著變好。

(中時電子報)