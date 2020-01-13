羅智強。（黃福其攝）

張斯綱。（黃福其攝）

李昭平（左起）、姚江臨及李德維連袂表達立場。（黃福其攝）

國民黨上午進行2020選舉敗選後的例行性「中央工作會議」，黨中央中午說明三項會議重點，包括將成立專案小組檢討敗選及提出改革方案、黨主席吳敦義率一級主管向中常會請辭獲同意後立即補選主席等。不過青壯派民代羅智強、資深中常委姚江臨等，上午都表達吳敦義應立即請辭，不必中常會通過。姚江臨等中常委還嗆說：「中常會誰敢提慰留？」

吳敦義上午並沒進中央黨部，不過黨中央上午已開始拆除黨部外牆選舉看板，並召開中央工作會議，三項重點如下：

1.這次選舉，國民黨遭遇重大挫敗，將會成立專案小組深切檢討、深入討論，並提出改革方案。

2.主席吳敦義率一級主管向中常會請辭，負起敗選的政治責任。常會同意後將立即辦理主席補選工作。

3.為讓黨務運作不至於停擺，於此過渡時期，勉請各單位主管繼續協助辦理相關業務。

據悉，上午的中央工作會議由副主席兼秘書長曾永權主持。雖然黨中央表示本周三中常會處理主席請辭案，不過今早包括＋1成員北市議員羅智張、張斯綱，以及中常委姚江臨、李昭平及李德維等人，都在中央黨部接受媒體採訪，每人表達吳敦義應立即請辭，不必等中常會；中常會只要推出代理主席、處理補選事宜即可。

(中時 )