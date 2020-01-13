2020總統大選結果11日揭曉，隨著國民黨韓國瑜落選，鴻海集團創辦人郭台銘力挺的親民黨宋楚瑜卻僅獲得60餘萬票，印證了宋楚瑜所說的「終局之戰」，至於為何會慘敗，有網友就分析出三個主要原因。

選前押寶力挺宋楚瑜的郭台銘，在結果揭曉後，在昨天(12日)回應敗選結果表示，「恭喜所有勝選者，也祝福落敗者」。他也衷心期盼，隨著選舉落幕，不同黨派，不同立場或主張者，都能放下對立與仇恨，讓台灣休養生息，「和平，安定，經濟，未來」是他始終如一的堅持。

網友isaluku (山本君)今在批踢踢政黑版以「郭台銘大敗，給大家什麼啟示」為題PO文討論，並個人分析，3點原因，第一，專業的事情還是找專業。第二、新手就算可以狂課金，還是要謹慎謙卑。第三、商場習慣要改，搞政治不能亂換供應商。

其他網友也說，「隔行如隔山啊」、「事實證明根本沒郭粉、鐵藍粉完全認黨不認人」、「不是有錢就能當川普」、「沒拿到黨徽，就該收手，這道理都不懂」、「要想想為什麼台灣民眾不吃這套」、「他到底有沒有真的能打選仗的政治幕僚？蠻好奇幕僚講的話他願意聽嗎？」、「他從初選就一路作錯誤決定到選完，真不知道他政治幕僚在幹嘛」、「郭不出來講話時都似模似樣，自己一開口就毀了」、「老鍋以為是玩人結果最後是自己被玩」、「某方面來看他確實政治0分、經濟100分」、

(中時電子報)