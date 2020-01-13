小提燈「吉利鼠與美力鼠」（觀光局提供）

主燈模型「森生守護-光之樹」及小提燈首度曝光。（潘千詩攝影）

今年台灣燈會自2月8日元宵節起，在台中市后里森林園區點亮，一連展出16天；交通部觀光局今日公布主燈模型及小提燈造成；主燈結合在地元素，串聯花博特色，小提燈則以「老鼠娶親」故事為發想。

觀光局上午在圓山飯店公布主燈「森生守護-光之樹」模型以及今年生肖鼠為題的小提燈「吉利鼠與美力鼠」，並邀請設計主燈及小提燈的設計師林舜龍老師及林佳葦到場。

交通部長林佳龍表示，主燈區策展由交通部觀光局負責，今年預算突破過去高達2.1億餘元，另邀請中央各部會跟台中市政府密切配合，投入資源算是創新高。后里燈會園區，除國道1號及3號外，鼓勵大家搭火車，以綠色理念參加賞燈，避免車潮帶來週邊負荷。

林佳龍表示，本次燈會導入設計且融入地景，結合過去花博精神，希望用產業共創，讓科技跟文化對話，升級到2.0版，也是第二個30年的開始，象徵30而立；很高興跟台中市政府密切合作，讓花博主燈「聆聽花開的聲音」能光華再現。同時，燈會主燈「森生守護-光之樹」是由設計台中花博「天上掉來來種子」的設計師林舜龍打造，代表永續發展的精神，從一顆種子茁壯到參天的大神木，是很有理念的設計，尤其融入到花博森林園區的地景，期待能樹立新標竿。

台中市觀旅局局長林筱淇說，其實去年12月21日在文心公園的副展區已開展，截至目前為止已突破200萬參觀人次，相信隨著主燈、小燈造型亮相，相信將把更多人湧進主展區。

觀光局表示，首創讓民眾走進主燈內，內部設置種子化身的大氣球，另有互動裝置，後續主燈將於原地典藏。

主燈設計師林舜龍表示，今年台灣燈會參天大神木光之樹，企圖用團結台灣人民、愛跟和諧來創造，代表22縣市的主結構、368個鄉政市的花苞、2300萬人民的心型葉子，以及台中市鳥白耳畫眉和象徵圓滿的滿月等細節，充分展現台灣在世界上扮演的漂亮角色及姿態。

小提燈設計師林佳葦說，主要是以過年老鼠娶親為概念而發想，在同一張紙上利用正反兩面印刷，創造出兩種不同的角色，小朋友可選擇要組成正面的新郎或反面的新娘，頸部、腰部關節可轉動，提燈上下拉動時像鞠躬彎腰拜年，也可以變成手偶。

2020台灣燈會將在2月8日晚間7時正式開燈，每小時整點展演一場主燈秀，展至2月23日止，並在燈區發放小提燈。

(中時 )