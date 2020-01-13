儘管反送中抗議活動影響2019年港股表現，然在港掛牌的中國企業股價表現，卻交出亮眼成績。如去年第4季返港二次上市的阿里巴巴，至今漲幅已經超過25%；而騰訊2019全年漲幅也有19.6%，市值來到3.588兆港元。目前市場傳出如百度、網易及攜程等企業亦有至港做二次上市的計畫。

2019年上證指數全年漲幅達22.3%，然港股受反送中事件修正較多，去年全年漲幅相對落後，恆生指數漲幅僅有10.5%。預期在基本面帶動下，有機會出現較大的落後補漲行情，中信中國50(00752)經理人葉松炫建議投資人，隨著阿里巴巴在港二次上市獲得正面反應，市場上傳出有不少在美掛牌的中國企業也有意仿效回歸香港掛牌，有鑑於港交所對於二次上市企業的規定，因此上市企業的基本面均有一定水平。若想掌握二次上市的可能帶來的機會，挑選陸股ETF時，可留意成份股內容，押對了寶，才能掌握成長機會。

阿里巴巴去年返港二次上市，募資高達130億美元，吸引在海外掛牌的其他中資企業，開始考慮至港交所二次上市。葉松炫表示，阿里巴巴在香港上市的股份，將能與紐交所上市的存託股相互轉換。投資者可以在紐約和香港兩地交易，在時差因素下，有助於增強股票的流動性。

葉松炫表示，根據港交所的上市條例規定，中國企業若以二次上市形式在港掛牌，前提是先在紐交所、納斯達克或倫交所作主要上市，且市值不少於400億港幣；或市值至少100億港幣，且最近一年度的收益至少10億港幣。統計目前在美股上市的中國企業，符合二次上市標準的美股約為30隻。包含攜程、網易、京東、百度 、陌陌、Bilibili、51job等海外掛牌公司，均符合要求。

葉松炫表示，儘管中美貿易協定將於下周簽署第一階段協議，但後續不確定性仍高，對於在美掛牌的中資企業而言，不免擔心遭美下市的風險。而前述符合資格的企業，在港二次上市不僅能提高流動性，有助於獲得更高的估值，同時轉移風險，並響應官方政策，更接近中國投資者。

葉松炫進一步說明，中國企業在海外掛牌的中企，多屬科技與消費類產業，企業基本面良好，同時較不受到中國境內的風險影響。加上政府支持等利多，後市成長可期。觀察阿里巴巴在美掛牌的表現，2019全年漲幅55%，將市值拉升到5712億美元，成為中國市值第一大的公司，回港上市後的表現也相當亮眼。此外，因外送商機而崛起的黑馬美團點評，從2019年初每股40.35港幣漲到101.9港幣，全年大漲132%，顯示這些企業並不受外部因素干擾。

(時報資訊)