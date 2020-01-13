日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）受惠年節送禮旺季到來，故鄉納稅及伴手禮2大業務同步暢旺，帶動2019年12月營收「雙升」，與全年營收同步改寫歷史次高。展望今年，集團將繼續精進拓展2大業務版圖，力拚營運成長動能持續增溫。

紅馬2019年12月自結合併營收9.3億元，月增達39.83％、年增3.6％，改寫歷史次高。第四季合併營收21.02億元，季增達62.22％、但年減0.29％，創歷史第3高。累計全年合併營收60.57億元，年增1.06％，改寫歷史次高。

紅馬表示，隨著時序步入年節送禮旺季，公司推出多項季節限定優惠活動及地方回禮，帶動故鄉納稅、伴手禮2大業務去年12月同步暢旺。其中，故鄉納稅營收月增62％、年增14％，且捐款金額較前年同期倍增，伴手禮業務營收亦年增達15％。

紅馬指出，集團致力優化營收結構，隨著故鄉納稅B2B整合平台「Furusato 360」跨平台效益顯現，去年故鄉納稅營收中等同淨利的手續費收入貢獻已達2成，有助提升整體毛利率。由於去年12月訂單量較大，部分將在元月出貨，有助持續貢獻營運成長動能。

伴手禮業務部份，紅馬近年積極自旅行相關特產品拓展至節慶禮品，並與大型企業合作開發聯名伴手禮。受惠時序進入年節旅遊與企業送禮旺季，以及伴手禮網路商城的網站優化及推廣效益顯現，帶動紅馬去年12月伴手禮營收持續成長。

展望今年，紅馬故鄉納稅業務將持續尋求與各大網站及大型企業合作，提高自治體滲透率及營運成長。伴手禮業務方面，商品及銷售管道多樣化有助業務拓展，自有品牌亦增加獲利，預計將與迪士尼（Disney）持續合作，並配合東京奧運推出系列運動主題商品。

同時，紅馬新開發的地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」已於去年12月正式上線，迄今已獲得16個地方自治體、超過100家生鮮產品供應商加入。集團表示，中長期目標將致力於打造該平台，成為「Furusato 360」平台之後的新一波成長動能。

至於寓教娛樂事業部分，紅馬原Orbi大阪自然體感型教育博物館進行改造，攜手電通、Wellplayed及Next Group，共同轉型打造為日本最大的電競賽事場館「REDEE WORLD」，預計3月開幕，預期可望吸引各界矚目，盼為集團全年收益再添成長動能。

(時報資訊)