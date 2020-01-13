伊拉克軍方證實，該國巴拉德（Balad）空軍基地於當地時間周日遭到砲彈攻擊，稱有8枚火箭落在該基地，造成兩名官員受傷。
該空軍基地位於巴格達北方80公里處。路透援引軍方消息來源報導，駐有美軍的伊拉克巴拉德空軍基地周日遭到7顆迫擊砲攻擊，造成4名伊拉克士兵受傷。該消息來源表示，有迫擊砲落在基地跑道上。
ABC新聞則報導，一名盟軍發言人表示，巴拉德空軍基地沒有美國人，遭攻擊時也沒有美國人。一名伊拉克國防部官員表示，該基地有美國的訓練人員、顧問，以及一家為F-16戰機提供維修服務的公司。伊拉克國安官員表示，周日的攻擊導致一名伊拉克空軍軍官和3名士兵受傷。
目前尚無團體聲稱為這次突擊負責。
美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）周日在推特上表示，他對伊拉克一處空軍基地又遭到火箭攻擊的報導感到「憤怒」，並呼籲伊拉克政府追究這起攻擊的相關負責。他表示，這些不忠於伊拉克政府的團體繼續侵犯伊拉克主權的行動必須終止。
(時報資訊)
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