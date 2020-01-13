總統大選結束影響賞屋人潮因素消失，不少建商趁勢推出各項活動，希望搶攻農曆春節的行銷高峰期，由於今年農歷假期在除夕前一天1/23(四)彈性放假，若1/30(四)和1/31(五)申請休假，等於有連續11天假期，預期多數民眾應會規劃外地旅遊，預估2020年春節賞屋人潮可能和一般周末差不多，會在春節賞屋的客群，通常以父母攜帶年幼孩童的家庭居多，購屋目的主要將以換屋族為主。

房仲全聯會榮譽理事長李同榮說，選後要觀察購屋者的信心，就從第一季的交易量與去年同期相比，若交易量超越去年同期，就代表購屋者的房市發展具有信心，今年交易量就會持續增溫，其實從選前六都交易量的劇增，已經可以預測到選後購屋者的信心。

興富發集團指出，2020迎接新春年節，北中南各地推案多傳來熱銷的情形，除了小坪數房型在市場搶手外，受惠台商資金回流，南部豪宅、中南部商辦開出好成績，房市熱況帶動銷售。目前前往集團各個案場賞屋，活動好禮享不完，台中文心愛悅、夢幻誠、真愛no.2潤隆、博悅等等，都有好禮相待，歡迎青年、家庭一同至現場賞屋同樂。

創意家行銷說，據yes123求職網最新調查，高達逾9成企業將發放年終獎金，其中近4成上班族會運用在投資理財，所以一些總價較低、且有未來發展題材區域的「旁邊區域」，例如南港東側的「汐止」--未來樹，或成熟發展的舊市區，如三重--盛河八方等蛋白區物件，有機會能吸引首購族趁過年為自己第一間房做預算規劃。

(時報資訊)