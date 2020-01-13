總統蔡英文連任成功，市場預期綠能政策將可延續，帶動鋼廠布局離岸風電最積極的世紀鋼(9958)、新光鋼(2031)開盤大漲。

世紀鋼去年下半年即已受惠離岸風電效益開始顯現，去年第四季營收衝高，也帶動2019年全年營收達24.02億元，年增45.19%。今年在相關效益持續擴增下，業績將持續成長的力道。

世紀鋼受惠風力產線陸續投產，去年10月起營收逐月攀高，2019年第四季營收約為9.75億元，季增率達約72%。

展望今年，隨國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約30-40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成，並帶動今年營收持續比去年大增，挑戰翻倍成長。

另外，中鋼(2002)也布局離岸風電，除了旗下子公司興達海基未來將挹注業績，中鋼構(2013)也有機會拿到相關訂單。興達海基是中鋼斥資68億元專注在離岸風電水下基礎生產廠，今年開始生產沃旭56座套筒式水下基礎，未來目標年營收百億元。

新光鋼今年可望受惠台商回流加上鋼價反彈，以及布局的離岸風電等綠能產業進入收成期，對今年營運挹注可期，預計推升今年整體營收成長二成。

近期全球鋼價跌深反彈，新光鋼購料價格在相對低檔，後續高價庫存持續去化，今年首季本業營運可望隨著鋼價落底反彈。

展望2020年，新光鋼布局離岸風電與太陽能進入收割期，加上台商回流與新建案需求，有利今年營運回到成長軌道，全年營收預估突破百億元水準。

(時報資訊)