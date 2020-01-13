根據今天公布的一項民調，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）處理致命森林野火的方式飽受各界批評，引發眾怒，使得支持度暴跌。

法新社報導，澳洲新聞民意測驗所（Newspoll）調查結果顯示，59%澳洲選民對保守派的莫里森整體表現不滿，僅37%滿意，這是莫里森自去年5月驚險勝選以來，聲勢突然受挫。

莫里森處理長達數月野火危機的方式廣受嚴厲批評，包括在火勢蔓延之際去夏威夷度假、一連串失言、對自家政府採取行動的誤導性陳述，以及強迫憤怒的災民和他握手。

民調評論員鮑威（William Bowe）寫道：「莫里森個人評價受挫，支持度下跌8個百分點至37%，不支持度則上升11個百分點，來到59%。」

莫里森堅稱地方政府有足夠資源控制火勢，還說是精疲力盡的義消自己「想去那裡」，從而開啟了這場聲望危機。

他一再宣稱澳洲為達成減排目標做得已經夠多了，這項說法引發一連串大規模街頭示威。

在看見民眾強烈反彈後，莫里森才部署軍隊，展開和平時期最大規模的後備軍人徵召，並承諾提撥數十億美元援助，增加對消防隊員給付，也表明在減排上可能還有更多工作待完成。

這場大火已造成至少27人喪生，燒毀相當於南韓國土的面積，並讓雪梨籠罩在濃煙中好幾週。

(中央社)