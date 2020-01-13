為慶祝2020年119消防節到來，今年新北市政府消防局擴大辦理，並盛情邀約新北市府各局處、區公所與外單位，於19日(星期日)上午9點在板橋區浮洲河濱藝術公園辦理「厚植防災，安居新北─2020年119消防節誌慶暨新北市災害防救志工大會師」，活動中還免費提供1800顆名列臺灣三大茶葉蛋之一「里長茶葉蛋」，屆時民眾索取手腳要快！

消防局政風室主任林三龍表示，由於「蛋」與「誕」的諧音，自古以來蛋就被視為新生與希望的象徵，藉由活動發送茶葉蛋，希望廉潔意識能夠扎根萌芽、誕生於社會大眾心中，建構廉潔清新乾淨家園，將攤位名稱取為蛋願「廉」長久，將於活動當日送出1800顆茶葉蛋，歡迎民眾當日到政風室防貪攤位參加活動，不僅將廉潔意識傳達到全民心中，又能免費獲得暖呼呼又美味的茶葉蛋，又可讓大家品嘗美味的國民美食，歡迎民眾扶老攜幼一同鬥陣來參加。

新北消防局政風室主任林三龍（圖左）前往名列台灣三大茶葉蛋之一的「里長茶葉蛋」，向里長陳建興請教調製秘訣。（讀者提供/吳家詮傳真）

「里長茶葉蛋」頂港有名聲、下港有出名出自於新北市汐止區長青里里長兼長青義消分隊長的陳建興之手，陳里長長期專研茶葉蛋的技術，令吃過的人讚不絕口，近年來食安問題受到重視，精心選用金盞花飼養的機能蛋，加入牛奶蒲、紅棗等多種頂級中藥材，煮出健康養生又美味的茶葉蛋，更被網友名列臺灣「三大茶葉蛋之一」。

此外，119消防節慶祝大會現場有各類型多元防災攤位及互動闖關體驗等與民同樂，除了向現場參加民眾宣導防災救護知識，並展示消防局訓練及宣導的成果展現。

(中時電子報)