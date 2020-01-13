51歲陳姓男子涉毒品案件，檢察官開偵查庭訊問調查，詢問提供女友毒品次數，陳男低頭口出「我怎麼知道妳問的是什麼意思？X你娘」，案經檢察官檢舉偵辦，陳男矢口否認妨害公務，辯稱只是「口頭禪」。台中地檢依妨害公務罪將他起訴。

陳男在2019年11月5日因涉及毒品案件被警逮捕，並移送台中地檢署偵辦，檢察官開臨時偵查庭調查，詢問陳男與邱姓女子的關係，有無毒品往來？陳男回覆表示，兩人是男女朋友，沒有毒品往來。陳男承認提供安非他命給女友；檢察官追問「提供過幾次？」，陳男低頭揉臉頰回答，「我怎麼知道妳問的是什麼意思，X你娘」；檢察官問：「妳再講一次」，陳男回答：「我自言自語，我想不起來了」。

陳男不否認當庭口出「X你娘」惡語，但否認妨害公務，辯稱他回答不出檢察官的問話，才低頭自言自語，是「口頭禪」，並沒有罵檢察官的意思。偵辦妨害公務案的檢察官，審酌他因涉嫌販售毒品重罪，恐不易維持心情平靜、理性行事，口出惡語後，僅低聲辯駁，勘信他並非刻意蔑視公權力的囂張之徒，若在法院審理中表達悔悟，請量處適當刑度。

(中時 )