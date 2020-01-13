春節連假即將來臨，兆豐銀行宣布推出春節快閃優惠活動，雙打機場接送和現金回饋優惠大放送。

兆豐銀卡部主管指出，2月底前只要刷旗下「利多御璽卡」滿1萬元，就送1次免費機場接或送，倘若刷國外機票、團費、訂房網或體驗旅遊單筆滿1萬元還可加碼再送1次。

換言之，新戶辦卡後只要刷卡買機票單筆滿1萬元，出國返國的機場接送都由兆豐銀行買單，可說是銀行信用卡現在少見的機場接送優惠。

除了送出2千趟的免費機接，兆豐銀行也為旗下旅遊神卡「利多御璽卡」打造夢幻權益，2020開春便推出國外消費3%現金回饋無上限的神級優惠，全新卡友辦卡後，不設門檻直接就能享有海外刷卡3%回饋，而舊卡友只要前期帳單有在國內刷8,888元，海外消費就能獲得2.58%現金回饋，所有回饋皆為無上限，這樣的優惠形同回饋無上限，沒有「天花板」限制。

此外，東京奧運即將於7月登場，兆豐銀行主管指出，特地將「利多御璽卡」大變身，推出極具收藏價值的日本鶴東奧主題卡面，上市後申辦民眾結構明顯男多於女，高達62%為男性持卡人，整體平均年齡僅38歲，可見東奧對許多年輕男性的吸引力不容小覷。

為了回饋民眾對東奧卡面的支持，兆豐銀行也宣布將送出6千份的【Visa 2020年東京奧運主題頸枕】，今年6月底前全新卡友只要核卡後60天內刷滿3千元就可帶回乙個。3月底前刷滿16,888元還可以抽市價近40萬元的【Visa 2020年東京奧運主題雙人遊】。

(工商 )