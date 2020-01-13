隨著行動支付日益普遍，針對雇主申請聘僱外國人時需繳納的審查費，勞動部從1月31日起新增行動支付繳費管道，掃碼即繳，提供雇主更快速、多元的繳費選擇。

勞動部表示，配合國人使用行動支付繳費方式逐漸普遍，雇主透過線上申辦方式申請聘僱外國人的相關案件，於進行繳納審查費的步驟，將於109年1月31日起新增「台灣Pay」行動支付管道。雇主線上申辦聘僱外國人申請案時，在繳納審查費選項選擇「台灣Pay」，申請網頁即會產出一組專屬該申請案的QRcode，於QRcode有效時間內掃碼，即可完成繳費，而且免收手續費；同時繳費紀錄亦會保存在所使用的App中，可供雇主隨時查詢，不僅方便快速，同時更可節省紙張耗費，可說輕鬆又環保。

勞動部說明，除行動支付繳費外，現行亦可透過郵局臨櫃繳費、E政府平台繳費、ATM轉帳繳費等多元方式，完成繳納聘僱外國人案件的審查費；同時，配合現行申請案件線上申辦，皆可達到申請程序少紙化、節約能源的環保目標。建議雇主可多加選擇利用。

(工商 )