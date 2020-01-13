近年來AI、物聯網、區塊鏈等技術快速發展，對於在職勞工影響也越趨加深，勞動部勞動力發展署推動「產業人才投資方案」，透過補助訓練費用，協助在職勞工加強或提升專業技能，以因應產業快速變遷的趨勢，歡迎在職勞工朋友踴躍運用補助，持續學習提升軟硬實力。

發展署表示，今年上半年度產業人才投資方案核定約2,700多門實務導向訓練課程，包含人工智慧TensorFlow深度學習精修班、Webduino物聯網影像辨識開發實務班、5G網絡的核心技術暨SDN網路實驗與Wireshark診斷分析班、區塊鏈技術與應用碩士學分班等課程，課程內容多元，在職勞工可依照自身需求規劃參訓課程，以面對未來科技環境的快速變化。

參加產業人才投資方案訓練課程的蘇先生，原是負責公司工廠內的自動化包裝機設備維修保養及電器維護，深覺現今產業正快速變化，需再提升自我技能，於是報名「PLC控制與人機整合設計實務班」，學習到人機整合設計的概念，有助於其職涯的發展，未來也持續學習人機整合設計。

而已是公司負責人的陳先生，一直在協助客戶開發設計相關程式，有感物聯網已是未來趨勢，報名參加「創意手機程式APP開發與物聯網應用班」，結訓後，更是積極致力運用所學之物聯網概念於多功能花器產品的開發。蘇先生和陳先生2人就是運用產業人才投資方案的補助參加在職訓練課程，來加值自我職場實力。

發展署說明，今年度上半年「產業人才投資方案」課程，訂於1月13日開放報名，除了語文學習、財務金融、電子商務、資訊管理外，還有AI人工智慧、大數據實務、物聯網等相關課程。凡年滿15歲以上，具有就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分的在職勞工，均可參加產業人才投資方案，只要缺課時數未超過總訓練時數5分之1，且取得結訓證書或學分證明者，發展署就補助80％或100％訓練費用，每人3年內最高補助7萬元訓練費用。

(工商 )