國際廢鋼價格近兩周緩跌，鋼筋大廠豐興(2015)本周盤價轉為開平低盤，廢鋼收購價調降每公噸200元，鋼筋也下跌300元，型鋼則是平盤。主力產品之一的鋼筋為連續三周平盤後轉降。

回顧上周，主要原料國際廢鋼價格微跌，豐興開出2020年開年首度盤價為平盤。但隨著國際廢鋼價格續緩跌，市場買盤觀望，豐興今開低盤，以激勵買氣。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價續跌4美元至每公噸271美元，美國貨櫃廢鋼報價也再小跌2美元至每公噸263美元。澳洲鐵礦砂由每公噸93.9美元微跌至93.25美元。

近期國際廢鋼價格漲勢稍歇，鋼筋市場買盤趨緩；豐興本周鋼品報價開低。本周廢鋼收購價降200元成為每公噸7,500元，鋼筋每公噸牌價降300元為每公噸15,800元。型鋼每公噸牌價則持平於每公噸20,900元。

去年11月底以來，國際廢鋼價止跌回升，豐興2019年11月底先調漲廢鋼收購價，12月上旬起鋼筋跟進止跌反彈、一度連漲了兩周，近三周價格均為平盤。但隨著國際廢鋼價格近期回檔，鋼筋市場略緩，預計年底前開工減少，價格無力上攻。

不過，展望今年，隨著台商回流及公共建設持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，配合中鋼第二季內銷盤價看漲，今年鋼價走勢預期相對去年穩定，可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績表現。

(時報資訊)