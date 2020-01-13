台南市議會民進黨團總召交接，黨團成員一起高喊「團結自信，守護台灣。六席全上，台南第一」。（洪榮志攝）

台南市議會民進黨團13日舉行黨團總召交接儀式，在台南市長黃偉哲的監交下，新任總召邱莉莉率領幹事長李宗翰和書記長林志展，從原任總召也是新科立委林宜瑾及原幹事長林志聰、原書記長劉米山的手中接下重任。黨團成員還一起高喊「團結自信，守護台灣，六席全上，台南第一」，期待邱莉莉帶領黨團「對內團結、對外合作」。

邱莉莉表示，團結黨團內部是歷任民進黨團總召最重要的課題，讓黨團能夠團結對外，強化黨團戰鬥力。從2月起民進黨籍議員僅剩20席，離過半的29席還有9席的差距，將以最大誠意結合他黨議員共同推動台南市進步並監督市政，首要任務則是團結黨團內部，先安內後壤外。

邱莉莉也恭喜台南市6位立委當選人高票當選，並向台南市民致敬，感謝台南市民維持台南優良傳統，正副總統得票率67.38５拿下全國第一，立委同樣是六席全上紅不讓，繼續擦亮「民主聖地」的招牌。

黃偉哲表示，面對勝選榮耀，第一，感謝蔡英文總統展現充分毅力，在最艱難的時刻帶領民進黨走出谷底；第二，感謝所有黨團成員及支持者，大家將士用命團結求勝；第三，感謝所有選民支持，但民意如流水，大家要非常戒慎。但他也認為，這幾年民意變動特別快，民進黨執政不論中央或地方，都會民之所欲常在我心，戒慎恐懼順應民意。

林宜瑾也感謝選民不分藍綠的支持，讓她在眷村都能勝選，顯示選民不分黨派支持她，她也會不分黨派爭取建設，為鄉親打造更好的永康、新市和新化。

林宜瑾還強調，黨團總召是衝前線的戰鬥職務，面對政策及政治爭議，必須帶領黨團成員與在野黨議員據理力爭；此外，更要兼顧後勤工作，凝聚團結黨團成員。由強棒邱莉莉出任黨團總召，將讓施政滿意度突破7成的黃偉哲市長未來施政如虎添翼。

(中時 )