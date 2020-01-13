台灣大選曲終人散，民進黨蔡英文以歷來最高票連任，得票突破八百萬。據港媒報導，福建廈門市政協常委、原香港中聯辦台灣事務部部長唐怡源預料民進黨將長期執政，並繼續保持在台灣的中央和地方，立法機構中「全面執政」的有利地位。此局面將持續十至二十年不變。由於在野黨已難阻蔡英文鋌而走險，今後兩岸關係會更險峻，不排除因個別偶然事因，而擦槍走火。

唐怡源撰文說，這次大選反映三點情況：其一民進黨已然完全掌控了台灣朝野，變成了「政治上龐然大物」。其二是意識形態超越經濟利益，深深影響台灣朝野上下，包括民眾和企業。其三是台灣幾百萬年輕人，已被綠營洗腦、拉攏，未來將成民進黨青年軍。

唐怡源預計，美國國會和政府今後四年會更加肆無忌憚地支持蔡英文全力推動「台獨」進程。陸美關係受台灣因素干擾更大，若特朗普也連任，不排除陸美會因台灣問題再起爭端，關係驟降。他建議，大陸要認真分析此次大選所表現出來的現象，摸清台灣的民情民意，抓住台灣政治、經濟、社會規律性要素，總結對台工作經驗教訓。他預計民進黨將長期執政，不應寄望國民黨東山再起。

(中時 )