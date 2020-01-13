南投縣消防局草屯分隊在12日上午8點50分左右接獲報案，指稱一名年約28歲的盧姓孕婦「快要生了！」請求救護車到場協助，但就快要抵達醫院時，女嬰似乎是等不及要來到這個世界，洪姓女救護員隨即化身為接生員，讓女嬰順利在車上「呱呱落地」。

草屯分隊指出，救護車抵達現場後，家屬說，孕婦的羊水已經破了，但是還沒有看到胎頭，因此救護員趕緊利用搬運器材將孕婦從3樓運送下來，送上救護車後，救護員再次檢查也還沒有看到胎頭。

據了解，孕婦的住家離醫院並不遠，大約2分鐘路程，當下救護員也了解孕婦的第一胎是剖腹產，時間應該還算充裕，但沒想到在送醫過程中，胎頭已經慢慢出來，救護員趕緊做好接生的準備工作，當下立即確認產婦情況，她意識清楚且相關情況皆正常，並開始接生。

洪姓女救護員說，大概30秒內，女嬰的頭部就完全出來，到院前30秒，女嬰的身體完全出來了，經過檢查，女嬰身體狀況正常，也有哭，抵達醫院後交由產房接續處理。

佑民醫院表示，母女到院後隨即送往產房交由婦產科醫師處置，兩人的身體健康狀況皆相當良好，其中女嬰出生時的重量為2798g。

洪姓女救護員說，這是她第一次親手迎接新生命，當下只專注於媽媽和嬰兒的身體狀態，工作結束後仍有點緊張，很高興能完成這項任務。

(中時 )