金鼠年到，元大銀行財富管理準備發財金、發財水各8萬份，民眾13日起只要到全台147家分行，就可以獲得一份；另外，為鼓勵客戶，新舊客戶到3月31日前完成專案任務，就可以獲得限量「鼠來寶撲滿」。

元大銀行鼠年發財金、發財水設計上，以生肖鼠手捧金幣來發想設計，象徵新的一年「財運鼠於你」，發財金採多用途設計，客戶可將發財金放在錢包裡隨身攜帶，也可以當作桌面擺飾。限量「鼠來寶撲滿」共兩色，新舊客戶只要完成「福區」、「吉區」任務各一項，就可獲得。

春節前後，國人理財目標首重兩寶：「紅包」、「年終獎金」，元大銀行表示，國人喜歡幫小孩開戶存紅包錢，年終獎金在規劃完必要支出後，剩餘就會儲蓄，元大銀建議，單純儲蓄打敗通膨困難，以定期定額方式為「兩寶」增值是更好的選擇。

元大銀表示，民眾理財著重於3大方向，分別為資產增值、退休金規劃，和資產傳承，對此，在個人VIP客戶上，除了業界門檻最低的30萬元富昇會員外，元大銀今年也新增3000萬以上的富鑽會員，家庭會員維持富貴家庭和富盛家庭，提供家族成員全體同享優惠、同一位理專全面深入規劃等服務。元大銀提醒，會員皆可用富聚點兌換發財金、發財水。

(中時 )