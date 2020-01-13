WHO：武漢肺炎與海鮮市場有關 無人傳人跡象 12:172020/01/13 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，引起全國關注。據報導，世界衛生組織12日發表聲明指，根據流行病學調查，武漢的41宗病例均與「華南海鮮批發市場」有關，惟該市場已關閉，疫情至今並未擴散，亦無人傳人迹象。 聲明指出，雖然武漢是大陸和國際主要的交通樞紐，但華南海鮮批發市場已於本月1日關閉，大陸其他城市乃至國際均未發現確診病例，顯示疫情未有蔓延；現階段未有醫護人員受感染，且沒有人傳人的明確證據。 根據武漢市衞健委早前公布，武漢肺炎已造成1人死亡，另有7人病危。 (中時 ) #武漢肺炎 #海鮮市場 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎掀恐慌 我列法定傳染病 04:092020/01/09 話題觀察 台灣幼童疑似武漢肺炎通報 疾管署：非新型冠狀病毒 15:312020/01/09 生活 陸春運明啟動 嚴控武漢肺炎疫情擴散 15:522020/01/09 兩岸 武漢肺炎 初判為新型冠狀病毒 04:092020/01/10 話題觀察 台被隔離男童 初步排除武漢肺炎 04:092020/01/10 話題觀察 春運登場 陸嚴防武漢肺炎擴散 04:092020/01/10 話題觀察 武漢肺炎 初判新型冠狀病毒 04:092020/01/10 全球財經 武漢肺炎納第五類法定傳染病 疾管署最快下周公告 15:192020/01/10 生活 大陸官方證實：武漢肺炎已1死亡、7重症 07:592020/01/11 生活 陸公布武漢肺炎病毒基因定序 與SARS相似度79％ 14:302020/01/11 生活 兩岸熱門新聞 陸外交部：反對大陸的建交國 與台灣有官方往來 - 兩岸 陸專家：民進黨將長期執政 兩岸關係更險峻 - 兩岸 台青難掩擔憂 國台辦燈火通明 - 焦點新聞 - 旺報 WHO：武漢肺炎與海鮮市場有關 無人傳人跡象 - 兩岸 西媒：西班牙流行起中國麻將 民眾感新鮮 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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