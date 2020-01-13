湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，引起全國關注。據報導，世界衛生組織12日發表聲明指，根據流行病學調查，武漢的41宗病例均與「華南海鮮批發市場」有關，惟該市場已關閉，疫情至今並未擴散，亦無人傳人迹象。

聲明指出，雖然武漢是大陸和國際主要的交通樞紐，但華南海鮮批發市場已於本月1日關閉，大陸其他城市乃至國際均未發現確診病例，顯示疫情未有蔓延；現階段未有醫護人員受感染，且沒有人傳人的明確證據。

根據武漢市衞健委早前公布，武漢肺炎已造成1人死亡，另有7人病危。

(中時 )