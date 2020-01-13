國民黨北市議員羅智強上午表示，國民黨接下來誰當主席已是次要問題，若吳敦義不能負責任下台，在吳未來任期內，國民黨沒有再往前走一步的可能。羅說不是吳下台，所有問題就能解決；國民黨的問題千般萬難，他已兩晚沒睡，光敗選那晚，他的youtube就蒸發1000個訂戶，因為大家失望沮喪、對國民黨失望透頂，誰上來當主席不是最重要的事，而是誰上來之後能推動改革；不論誰當主席，先要吳下台，再有人出來。

「我不是給吳難堪，而是吳不下台，黨走出第一步就沒可能性。」羅智強強調，+1的聲明，不是只針對人；很多人站出來不是為難吳，他先前為不分區提名靜坐夜諫15小時，也是關心吳才會出來，真不是為難吳。周三中常會若出現慰留，最受傷是吳、不是國民黨，因為若再演慰留的宮廷大戲，如何面對選民？吳辭就是辭，沒有送中常會的事；中常會就是推代理主席，接著進行補選，為何這次要中常會決定？他們若沒站出來，周三可能出現慰留戲。站出來就是希望國民黨不要再演慰留戲，另希望給吳顧全顏面，因為慰留之後，舉國皆罵，吳還是躲不過辭職的命運，何苦來哉？

對於有人質疑「+1」是假改革真鬥爭，羅智強說，要找出參與+1的30人，不是那麼容易，這30人每個人都感到存亡的迫切感；+1只是共同聲明，不代表黨的意見。他早就說這場選舉敗因有三件事，選舉時也說過國民黨劣勢有三件事，一是吳敦義帶領的國民黨分裂不團結，二是香港反送中，三是韓國黨離開市長參選造成正當性不足。+1要走的路很長遠，他整晚沒睡、失眠，都在想兩岸路線、黨務改造、如何爭回年輕人信任、網路發聲，若人事不起步，一切都空談。他自己無所求，國民黨還能輸到或爭到什麼程度？外面若要射箭，隨便。

有人指當初羅等人幫韓國瑜講話，也是罪人。羅智弘說，初選結束後，韓是國民黨提名候選人，黨的一份子除了支持，不能有其他選擇了，除非不能說選舉過程幫韓講話就是罪人；檢討是必要的，他在選舉過程也一直扮烏鴉。

有關吳斯懷問題，羅智強說，他呼籲吳將軍辭不分區，除了去年不分區決策是敗選的原因之一，也是未來四年吳斯懷在立院議事時，人民如何把吳與國民黨連結？吳又用什麼公信力來看待其問政？他呼籲吳斯懷，天下沒有非誰不可，還有其他立委可幫軍公教發聲，當初提名時軍系也有其他優秀人才，如今己敗到這個程度，盼當事人能想想黨現在艱難處境，放下自己的權位。

(中時 )