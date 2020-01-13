《韓股》看好美中本周簽貿協，韓股漲0.72％ 12:162020/01/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好美中兩國本周將簽署首階段貿易協議，以及晶片業前景改善吸引外資買進，周一南韓KOSPI指數盤中漲0.72%。韓元漲0.45%，報1,156.1兌一美元。 美國白宮官員上周五表示，川普政府已邀請至少200人參加1月15日的美中貿易協議簽字儀式。稍早前美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，中國在第一階段貿易協議中所做的承諾，於文本翻譯過程中並未改變，本周美中兩國在華盛頓簽署時就會公布文本。 (時報資訊) #協議 #美國 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤中解析》大選、CES護航，股匯齊揚 10:342020/01/09 財經 剩6天…美陸協議有變數？他爆第一手內幕 11:072020/01/09 財經 劉鶴13日赴美 簽首階段經貿協議 04:092020/01/10 兩岸新聞 第二階段經貿談判能否上路？中美專家質疑 11:042020/01/10 兩岸 《韓股》美伊、美中利多加持，韓股漲0.36％ 11:592020/01/10 財經 川普喊美中第二階段貿易談判馬上開始 專家質疑 14:302020/01/10 國際 大選後緊接美中簽協議 台股待量突破 16:332020/01/10 財經 許家豪專欄－美伊衝突和緩，美中貿易協議重奪市場目光 04:092020/01/11 財經要聞 白宮：美中貿易協議15日簽署即公布全文 13:462020/01/11 國際 美中15日簽貿易戰初階協議 白宮當日公布全文 19:252020/01/11 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 HTC鐵粉論壇無預警關閉 下代旗艦機無望？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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