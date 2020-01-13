投資人看好美中兩國本周將簽署首階段貿易協議，以及晶片業前景改善吸引外資買進，周一南韓KOSPI指數盤中漲0.72%。韓元漲0.45%，報1,156.1兌一美元。

美國白宮官員上周五表示，川普政府已邀請至少200人參加1月15日的美中貿易協議簽字儀式。稍早前美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，中國在第一階段貿易協議中所做的承諾，於文本翻譯過程中並未改變，本周美中兩國在華盛頓簽署時就會公布文本。

(時報資訊)