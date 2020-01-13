南屯區望高寮的夜景帶來撫慰人心的療癒作用，望高寮地處大肚台地最高處。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中，副展區遊園人次10天就破百萬人次，引進扭蛋界的明星「戽斗星球」與「熱帶水果鳥」國際IP的花燈陳設，光之森林連續65天浪漫飄雪，超過百場以上的精彩演出，白天或夜晚持續吸引國內外遊客前往遊賞，成功帶動台中市區周邊觀光旅遊與消費經濟產值。

台灣燈會副展區位於南屯區，周邊人文觀光景點眾多如彩虹眷村、筏子溪迎賓廊道、樂成宮、國家歌劇院等；南屯鄰近商圈年貨採買人氣搶搶滾，如逢甲商圈、大隆商圈、精明一街商圈、美術園道商圈、一中商圈與天津路服飾商圈、繼光商圈等，吃喝玩樂應有盡有。

觀旅局指出，沒有過多外來商家進駐的南屯老街，以屹立不搖的百年傳承犁頭店、米香店、糕餅舖、玩具店等店家，至今仍保持「台中第一街」萬和路的老街古樸風格；距離文心森林公園步行10分鐘路程可達的公益路，更是聞名全台的美食大道，台中美食精華匯聚一次滿足，吃貨老饕們絕對不要錯過。

觀旅局表示，喜愛藝文氛圍的親子家庭，年節期間可到南屯豐樂雕塑公園遊玩，全台首座「公立雕塑公園」，園內6.4公頃設有拱橋、流瀑、人工湖、涼亭、親水區等，石溜滑梯、鳥巢鞦韆、沙坑、「跑酷練習場」；非常適合精力充沛的大小朋友一起體驗。

文青們千萬別錯過附近的忠信市場與審計新村，由菜市場變身藝文基地隱身在國美館對面巷弄之間的忠信市場，有全台最酷卡帶唱片行、藝廊、咖啡館、古物商店、獨立書店等，每個角落都充滿驚喜等您來挖掘！審計新村以複合式主題文化創意產業，串連既有的綠園道及美術館文創商店，成為臺中市園道文創產業廊道。

觀旅局強調，副展區燈會逛完還不想睡嗎？南屯區望高寮的夜景帶來撫慰人心的療癒作用!望高寮地處大肚台地最高處，平台上可以遠眺台中港區、彰化大肚溪以南平地、以及臺中市區，夜晚三地百萬燈火的夜景盡收眼底，地形優勢使望高寮成為觀旭日與賞星光的最佳去處，有著台中版函館的美稱。

(中時 )