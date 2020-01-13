雲林縣長張麗善上午評論此次大選，她認為國民黨遇到大海嘯，就像2016年一樣，敗選和韓國瑜個人無關，她也呼籲該黨給年輕人舞台，主張兩岸和平穩定，將被扭曲的「九二共識」導正。

張麗善坦言，她一直對總統選情都不很樂觀，此次就是大海嘯，就像2016年一樣，和韓國瑜個人無關，韓是熱情謙虛的人，會反省檢討自己，但大海嘯一來，大家都無法倖免，但她相信民意有一天會回歸理性，也不信公平正義喚不回。

張麗善表示，很多年輕人很正向積極，但苦無舞台，國民黨應給年輕人舞台，很樂見黨內有許多年輕人站出來大聲疾呼，而大家也會嚴格檢驗民進黨執政，更希望中央不要忽視雲林，如果中央厚此薄彼，就算無法支持她有大建設，但她也能給縣民小確幸。

張麗善強調，國民黨希望兩岸和平，但「九二共識」已經被扭曲，先前是指「一中各表」，就是「你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國，基本上是兩個獨立的國家，所以一中各表，就是各自去表述，我們有我們的主權、憲法，我們本來就是一個獨立的國家，不必畫蛇添足，刻意用意識型態操作。」

(中時 )