大選結束，民進黨在立院囊括61席過半席次，獲得民進黨禮讓支持的無黨籍立委林昶佐13日上午在中正萬華進行全區謝票車隊掃街時，他表示，過去幾年，不管是小黨之間、或是民進黨跟小黨之間，都有一些策略上的歧見，但只要面對大陸及鞏固台灣民主自由的大方向一致，在內政方面能以非敵對的態度，希望這些敵意都可逐步化解。

林昶佐指出，他很期待和新世代立委陳柏惟、賴品妤等好朋友一起共事，民進黨雖在國會順利過半，但他希望這些新世代委員不只是讓人覺得新鮮，更能夠讓民進黨思考不同世代需求、和社會有更好的溝通模式。

對於野百合世代的范雲和太陽花世代的賴品妤共同進入國會，林昶佐說，不同背景就會有不同生活經驗，讓他們豐富國會、讓立法院和人民生活更貼近，就是台灣政治越來越正向發展的面貌，政治本來就不應該由同一群人決定，大家一起尋求共識，才是優質政治帶給人民更好生活的象徵。

林昶佐指出，民進黨本屆就已國會過半、完全執政，但如何在這樣的結構中，吸納個別改革議題的不同意見，是很重要的事，例如年金改革、婚姻平權，並不因為民進黨過半，就讓改革顯得輕鬆，下屆立法院中民進黨還比本屆少了幾席，可想而知面對的困難可能更大。

至於吳怡農和洪慈庸的落選，林昶佐則表示，真的非常惋惜，目前洪、吳都還沒決定下一步，期待他們在各個崗位上能發揮自己的能量。

針對未來如何在外交國防委員會對抗吳斯懷？林昶佐認為，現在國民黨內好像也有叫吳請辭的聲音，這也是一種檢討，局勢仍在發展中。另對於選前賴品妤要他變裝成「美少女戰士」謝票，他則笑說，其實2人沒有講好這件事，「不希望大家有太多幻想」，但他也看到網路上的聲浪，「感謝大家期待， 我跟品妤再好好討論看看」。

(中時 )