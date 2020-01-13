桃園市龜山區上午9時許降下冰霰，不少居民開心分享，「怪不得雨滴聲這麼大！」根據中央氣象局資料，龜山區上午氣溫在早上7時最低，達到攝氏13度。其中累積最多雨量的是在體育大學田徑場測站，達7.5毫米。

網友分享，一早起床發現雨聲特別大聲，出門一看發現地上都小小的碎冰，還有網友打趣說，想吃剉冰。也有網友正在蹓狗，結果狗嚇到，一路奔回家。

(中時 )