「怪不得雨滴聲這麼大」桃園龜山降冰霰 12:302020/01/13 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龜山區13日早上下起冰霰。（摘自臉書／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區上午9時許降下冰霰，不少居民開心分享，「怪不得雨滴聲這麼大！」根據中央氣象局資料，龜山區上午氣溫在早上7時最低，達到攝氏13度。其中累積最多雨量的是在體育大學田徑場測站，達7.5毫米。 網友分享，一早起床發現雨聲特別大聲，出門一看發現地上都小小的碎冰，還有網友打趣說，想吃剉冰。也有網友正在蹓狗，結果狗嚇到，一路奔回家。 (中時 ) #網友 #龜山 #分享 #發現 #山區 也許您會感興趣 推薦閱讀 好市多人氣薯片這樣吃 網看完狂讚 07:102020/01/09 生活 大學情侶命案死亡時間差 男輕生後女悲痛步後塵 08:192020/01/09 社會 台灣大選逼近 何韻詩悠閒分享「關機」做這事 10:512020/01/09 娛樂 崩潰！返家拿文件 驚見同居女友床戰2老外 11:162020/01/09 社會 周慧敏曬24歲舊照！「臉部變化」勾粉絲回憶 12:172020/01/09 星光 唐氏症分送年菜 分享愛心 14:592020/01/09 生活 星巴克買一送一來囉！ 選後這2天限定 18:352020/01/11 生活 大馬女華僑遭分屍 警公布嫌犯長相 14:162020/01/12 社會 女僑命案》假釋犯住對面恐怖廊道釀殺機 16:202020/01/12 社會 免費／廢市集活動登場！閒置物品找新主人 17:422020/01/12 生活 生活熱門新聞 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 打冬雷是天有異相？氣象局解答了 - 生活 何庭歡打破沉默評這一戰：有憾無悔 - 生活 他欠全台14億雞排 妻怒出來面對 - 生活 降血壓該怎麼吃？醫曝食材含這些成份有效 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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