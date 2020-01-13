日本政府將針對下一代小型無人機（空拍機）提出新協助政策，面對中國企業製造的小型無人機席捲全球市場時，意圖從安全保障角度來培育日本國內業者。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府新彙整完成的小型無人機協助政策，將以中央政府認定企業作為對象，正在討論以國家持股的金融機構給予低利貸款及研發補助金，並享有優惠稅制。

跟協助政策同時完成的是有關小型無人機研發的新方針，要求研發小型無人機的企業，為避免影像等資料外流，必須在小型無人機加入防止駭客「劫機」等安全措施。

小型無人機被期待能進一步廣泛運用在物流及農業等領域，目前中國業者製造的小型無人機在全球市占率高達7成，掌控壓倒性市占優勢。

由於小型無人機獲得的資料可能外流或被駭客濫用，日本政府從安全保障角度著眼，希望培育日本國內企業自行製造小型無人機。

日本政府將在月底即將召開的通常國會上，提出包括新協助政策的草案。

小型無人機本來是為了作為偵察等軍事用途所研發，但用在民生方面除了可以搬運物品、在農地噴灑農藥與肥料，甚至可以在災害發生時用來確認災情，預料小型無人機未來市場將愈來愈大。

根據美國大型投資銀行高盛進行的調查，民生用小型無人機的全球市場，中國一家企業就占了7成，把美國及法國業者遠遠拋在後面。

雖然日本目前也有新創企業在研發小型無人機，但無法跟價格便宜、性能又好的中國產品競爭。

美國國土安全部認為，中國製造的小型無人機在飛行時所獲得的資料很可能經由網路回傳給中國政府，所以在去年5月已要求美國相關機關，在國內使用小型無人機執行業務須多加警戒。

但中國這家龍頭廠商反駁，他們的技術安全性早已在全球獲得驗證。

日本政府認為，為了跟上高速大容量通訊的5G，有必要加快培育國產業者的腳步，所以決定積極協助研發下一代小型無人機。

(中央社)