第15任總統選舉落幕，現任總統蔡英文勝出連任。隨著選舉不確定因素消除，台股今日加權指數以上漲44.96點紅盤開出，呈現穩揚慶祝行情，最高上漲81.25點至12105.9點。櫃買指數同步以上漲0.82點開出，盤中最高上漲1.13點至147.93點。

截至12點，加權指數上漲71.59點或0.59％、為12096.16點，今日成交量能估放大至1400億元。櫃買指數截至12點上漲1.04點或0.71％、為147.73點，成交量亦可望略為擴大至250億元以上。

觀察盤面各類股表現，由汽車股上漲1.7％領軍、資訊服務股漲逾1％居次，光電及電器電纜、水泥股、金融股亦漲近1％。成交量較大的電子、半導體、電子零組件股齊揚0.6～0.7％，觀光股則重挫逾2.5％，表現最為弱勢，造紙、玻陶、營建、油電燃氣則小跌。

權值股今日表現大致強勢，由和泰車（2207）勁揚近3％領軍、兆豐金（2886）漲逾2％居次，國泰金（2882）、南亞（1303）及玉山金（2884）亦漲逾1％。台積電（2330）漲近0.5％、鴻海（2317）維持小漲，股王大立光（3008）小跌0.3％，聯發科（2454）跌近2％最弱。

分析師指出，台股在歷經短線震盪後於上周五回穩、站回各期均線上，今日在國際局勢緩和、總統大選和平落幕下開出紅盤、上演慶祝行情。在日指標轉揚、外資買盤逐步回籠下，短線回溫上漲機率遞增，搭配春節後紅包行情發揮，可期待多頭行情。

富邦投顧指出，美股維持高檔整理，台股下檔季線有撐、短線反彈回穩，中長期均線持續走揚，中期格局延續偏多。據統計，歷屆大選過後短線大盤或有震盪，但台股選後10～20日的上漲機率遞增至80～100%，搭配春年後紅包行情加溫，多方攻勢可望重啟。

操作策略上，在國際變數淡化、台股維持高檔整理，富邦投顧認為短線可聚焦線型偏多、具題材或業績股，避開高檔線型走弱、法人減碼股。

選股方向上，富邦投顧認為，產業展望正向的綠能、電競筆電、智慧製造及真無線藍牙耳機（TWS）等次產業，線型偏多且具法人籌碼優勢股，以及受惠國機國造政策，營運趨勢向上的航太龍頭股，均為可留意對象。

(時報資訊)