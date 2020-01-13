配合《私校退撫條例》修法，教育部今表示，從1月1日起，私校老師退休或資遣時，就可選擇延後請領退休金，繼續自主投資，也可分期請領；3月16日起，原先選擇「保守型」投資方式者，將改配置在「人生周期基金」，他們退休每月可多領7、8千元。

私校退撫儲金約有8萬人，包含5.9萬個現職老師及2.1萬個退休老師，其中現職教師中，他們每月提撥進入儲金帳戶的錢，有3.1萬人（占65％）採獲利較低的「保守型」投資，另外3成多採「穩健型」及「積極型」。統計歷年平均績效，「保守型」為2.01％、「穩健型」6.49％、「積極型」6.63％。

私校退撫儲金今天與中國信託簽約，配合分期請領制度的實施，中信銀行對私校教職員的退休金管理服務也從在職延伸至退休後，這也是儲金管理會與中國信託第6次簽約。

教育部私校退撫儲金監理會會執行秘書賴俊男說，配合《私校退撫條例》修法及實施，從今年1月1日起，私校老師退休或資遣時，可選擇延後請領退休金，繼續自主投資，也可分期請領，選擇更多。

賴俊男進一步表示，過去私校老師沒有選擇投資組合時，系統會自行設定為「保守型」，但從3月16日起將改變，保守型將改配置在「人生

周期基金」，但老師仍可隨時改變配置組合。

什麼是「人生周期基金」？賴俊男說，就是依老師年齡去配置投資組合，年齡愈輕，系統會幫忙選擇風險愈高、獲利愈大的投資組合，但隨著年齡增加，投資會愈來愈保少，62歲以上老師的投資組合則全部回到「保守型」。

賴俊男以大學教師30年年資為例，「保守型」投資組合轉為「人生周期基金」後，報酬率約由2％增加至4％，職業退休金（不含公保年金及增額提撥），每月可由2.3萬元增加至3.1萬元，多領約8千；高中教師職業退休金每月由1.9萬元增加至2.6萬元，多領約7千元。

此外，私校老師如果增額提撥，以30年年資為例，大學退休老師每月可多領1萬元、高中老師可多領9千元；如果退職後續留投資25年，大學退休老師每月可多領6千元、高中老師可多領5千元。整體來說，私校老師退休待遇可能超越公校老師。

(中時 )