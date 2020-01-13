基隆一名男子於11日帶妻小出遊，行經基隆往金山的濱海公路核二廠下面的路段，疑似因為超車的關係，遭一輛黑色的車硬攔下，接著從車上下來3名渾身酒氣的男子，手持鐵棒包圍車輛，不僅一下車就瘋狂辱罵三字經，更誇張的將玻璃敲破。（摘自爆料公社粉專）

基隆一名男子於11日帶妻小出遊，行經基隆往金山的濱海公路核二廠下面的路段，疑似因為超車的關係，遭一輛黑色的車硬攔下，接著從車上下來3名渾身酒氣的男子，手持鐵棒包圍車輛，不僅一下車就瘋狂辱罵三字經，更誇張的將玻璃敲破，讓該民眾全家都被碎玻璃噴傷，他後續在臉書發文，並被轉至臉書社團「爆料公社」，他控訴自己車上的2個孩子，都被因此嚇到爆哭，甚至要帶去收驚。

該名男子指出，自己後續到警局報案後，警方就以最快的速度依據監視器畫面連續到車主到案說明，但沒想到竟然來了一名與這次案件沒有限的女子，讓他不知該如何是好，才會到網路上發文拜託網友協助將這3名恐怖的惡煞找出來。

警方則表示，事發當下車主就到案說明了解，但肇事黑車是車主借給朋友使用的，目前警方積極偵辦中，並已通知當事人前往到案說明，若有違法事實，將會繩之以法，讓其受到應有的法律制裁。

該臉書社團也有網友留言認為「開太慢佔內線駕駛友也不對」，也有網友建議被害人可以隨身帶著防狼噴霧及簡易防身器材，或將拔釘器、滅火器放在車上，以備不時之需。

(中時 )