針對2020大選，前民進黨立委沈富雄曾進行多次預測，在封關前的最後一次預測，他預估總統蔡英文將以300萬票之差擊敗國民黨總統參選人韓國瑜。選舉結果11日揭曉，蔡以264萬票差距擊敗韓。沈稍早直言，他有三項預測不準。

沈富雄封關前的最後一次預測，他預估蔡英文的得票數將大贏韓國瑜300萬票。至於立委席次部分，沈富雄預測民進黨拿到66席，國民黨拿到38席，民眾黨能拿到5席，時力及無黨籍各2席。這次立委選舉結果為，民進黨61席、國民黨38席、民眾黨不分區5席、時代力量不分區3席、台灣基進黨區域立委1席、其它及無黨籍5席。

沈富雄在臉書指出，這次選舉結果與他最後一次封關前的預測，他有三項不準。首先，他低估韓國瑜的得票率約2.5%，可能是最後一週棄宋保韓。二、多給民進黨一席。他當時評估民進黨拿下的席次中，有4席是禮讓給黨友，包括蘇震清、林昶佐、趙正宇和陳柏惟。三、少算時代力量一席，少給的一席算到民進黨了。

沈富雄坦言，他不是囝仔仙，也不通靈，只是客觀把民調綜合研判，加加減減，最後當然是有賴他自己的Gut feeling。他也提及，輸的一方稍做沉澱後，可以結伴去郊遊。不妨找些不是同溫層的朋友同行，也許可以看到不一樣的光景。

(中時電子報)