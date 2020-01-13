瑞銀中國全球金融市場部主管房東明表示，2019年大陸金融開放取得很大進展，外資進入規模持續擴大，總投資規模近3000億美元。

據中證網報導引述房東明說，目前外資通過北向資金進入大陸A股市場的累計金額超過2000億美元，通過QFII持有的資金規模達1000億美元，總投資規模達3000億美元，約占A股市場總市值的3.5％。

(旺報 )