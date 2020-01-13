瑞銀：外資持A股規模達3000億美元 12:472020/01/13 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀中國全球金融市場部主管房東明表示，2019年大陸金融開放取得很大進展，外資進入規模持續擴大，總投資規模近3000億美元。 據中證網報導引述房東明說，目前外資通過北向資金進入大陸A股市場的累計金額超過2000億美元，通過QFII持有的資金規模達1000億美元，總投資規模達3000億美元，約占A股市場總市值的3.5％。 (旺報 ) #規模 #美元 #a股 #外資 #房東 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美伊緊張降溫，恆指開漲1％ 10:172020/01/09 財經 《日股》科技、工業股領軍，日股收復失土 11:252020/01/09 財經 《外資》外資喊買至818元，緯穎點火發一發 11:252020/01/09 財經 房東逃漏稅 檢舉人要有六大事證 15:432020/01/09 財經 《韓股》晶片股勁揚，韓股收漲1.63％ 16:312020/01/09 財經 《港股》科網、消費、金融股勁揚，恆指大漲1.68％ 16:482020/01/09 財經 《韓股》韓股收漲0.91％，電池股成亮點 16:312020/01/10 財經 《港股》恆指收漲0.27％，騰訊領漲藍籌股 17:052020/01/10 財經 外資連買16檔 衝紅包行情 04:102020/01/13 證券．權證 A股兩大指數開盤下跌 10:242020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 HTC鐵粉論壇無預警關閉 下代旗艦機無望？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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