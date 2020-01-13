2020大選結束，蔡英文獲得高票成功連任，韓國瑜則回歸高雄市府，專心拚市政。對於此次大選，資深媒體人李艷秋表示，「前所未見的撕裂與對立」。

李艷秋在臉書表示，蔡總統說「我們都是台灣人，所有台灣人都是家人」、「放下對立，擁抱我們的家人」時，不知道她是天真還是「練肖話」。

去年李艷秋曾寫一篇文章，認為韓國瑜造勢場合滿場飛舞的國旗，是被逼出來的，蔡英文及民進黨在這面旗幟下參選、掌權、領薪，但卻可以把同樣在這面旗幟下生活的老百姓打成敵對一方，是治台「支那人」，韓國瑜參選或許正當性不足，但卻有本事召喚國旗大軍從角落站上凱道，那是民進黨執政後不曾有過的景象，也是長期被壓抑霸凌之後的大反彈。

李艷秋直指「這是國族的撕裂與對立」，當蔡英文造勢沒有一面國旗，當蔡英文用「這個國家」取代中華民國，當蔡英文借中華民國的殼掩蓋台獨的心，當民進黨繼續指揮網軍給不同立場的人戴紅帽、丟紅漆時，都在繼續撕裂台灣，就連柯文哲也說，綠營仇恨動員和人格抹殺非常可怕，「蔡總統四年來，並沒有把這群人當家人。」

韓國瑜獲得550萬票，以及場場造勢不需動員，自動聚集的國旗大軍，李艷秋說，這是蔡英文必須嚴肅正視的聲音，而非輕輕一句「放下對立互相擁抱」就能逃避。

李艷秋同意蔡英文說的「分裂的台灣沒有重量」、「選舉過後要擁抱我們的家人，各黨派握手言和，團結合作」，但也要問蔡總統，拿國旗的是家人嗎？妳將如何擁抱他們？

(中時電子報)