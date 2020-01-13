蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」台北站，甫於日前成功圓滿落幕，如願在家裡當了好幾天「沙發馬鈴薯」、伴隨著媽媽養身雞湯來「重整」自己筋骨的Jolin，休息之餘不忘開始構思自己接下來演唱會巡演場次調整內容，儘管接下來到農曆年前都沒有大型工作，但一刻不得閒的Jolin仍腦子轉不停，除了演唱會，更積極開始為新作品準備，本周將特別飛到首爾參加創作營，藉由音樂人集體創腦力激盪方式來刺激開發新作品的靈感，接下來有機會推出單曲、EP或各種形式的作品。

台北場六場視聽效果皆達頂級國際化規格，加上Jolin自己親自設計內容橋段來訴說自己出道20年來的成長進程，每段故事不僅藉由Jolin 強大氣場的歌舞表演詮釋得宜到位，結束後仍讓人回味再三，餘音繞樑。台北站最終場她拋驚喜震撼彈宣布5月9、10日兩天於高雄巨蛋再加兩場演出，主辦單位今宣布高雄加場將於1月18日中午12:16在KKTIX售票系統開賣。

高雄場加演兩場消息一出，讓還沒有機會搶到門票歌迷無不興喜若狂準備摩拳擦掌搶票，事實上正因為Jolin的超級人氣及演唱會的好口碑，只要宣布辦演唱會所到之處必造成超狂的「秒殺」熱潮，無論是先前台北站六場及高雄三場門票分別秒殺，接連下來的深圳、鄭州、天津、南京、成都甚至是上周五才開賣上海站兩場也都全售罄，其中成都跟上海甚至是在『15秒』內如此光速速度搶光，一票難求的盛況想必接下來兩場高雄加場熱門搶手程度可見一般！

先前在台北六場演出，Jolin號召歌迷拿「斧頭」來高雄演唱會上「相認」，主辦單位呼籲先前在台北看過演唱會的歌迷如會再來高雄場，記得帶著先前「斧頭手燈」與Jolin一起在演唱會上玩樂，此外，趁公佈賣票訊息釋出，更宣布這次高雄場上將推出特製限定款「桃紅色」斧頭手燈，不但顏色搶眼鮮豔，最重要的是「桃紅色」正是Jolin最愛的顏色之一，且Jolin的專屬麥克風用的顏色就是桃紅色烤漆，這支被工作人員戲稱為「阿桃」的麥克風，讓Jolin無論到哪裡唱歌都帶著「它」，可說是天后表演的「最佳搭檔」！屆時來買票入場的歌迷將有機會用與Jolin麥克風同款顏色的「斧頭」一起用歌聲宣示「消極掰幫」，而與天后麥克風同款色系的道具來當成演唱會時尚造型搭配，更增添看演唱會的樂趣！這款限定推出的「桃紅色」斧頭手燈屆時將開放網路預購，當天在高雄演唱會現場販賣。

Jolin高雄加場門票18日開賣。（凌時差提供）

(中時 )