《店頭市場》長榮鋼今登興櫃 12:502020/01/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據櫃買中心統計，本周有長榮鋼(2211)一家公司在1月13日登錄興櫃。 截至上周五為止，上櫃家數共計776家，今年度累計上櫃掛牌公司有1家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有映興、山富、應廣3家，待審議有康聯生醫、三竹、昇佳電子、亞洲藏壽司4家。 興櫃至1月10日為止，股票已櫃檯買賣家數有253家，今年度累計興櫃掛牌公司7家，加計今天長榮鋼，興櫃掛牌來到第8家。 (時報資訊) #公司 #上櫃 #買賣 #長榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 興櫃五檔新兵報到 04:102020/01/09 證券．權證 《半導體》國際私募基金出手，昂寶-KY溢價5％出嫁 08:012020/01/09 財經 《店頭市場》東典上櫃案審議通過 08:182020/01/09 財經 台股逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:222020/01/09 財經 軟銀支持的新創公司相繼裁員 18:152020/01/09 財經 美伊衝突升溫 航空公司調整航線避開兩伊領空 23:012020/01/09 財經 蘋概三劍客擺尾 台股收復萬二 14:352020/01/10 財經 櫃買加速資本市場雙語化 修正重大訊息處理程序 14:372020/01/10 財經 加速雙語化 櫃買修正重大訊息處理程序 04:102020/01/13 證券．權證 長榮鋼鐵 今日將興櫃掛牌 09:102020/01/13 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 台灣成谷歌亞洲基地 謝金河：美企投資台正開始 - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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