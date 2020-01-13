根據櫃買中心統計，本周有長榮鋼(2211)一家公司在1月13日登錄興櫃。

截至上周五為止，上櫃家數共計776家，今年度累計上櫃掛牌公司有1家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有映興、山富、應廣3家，待審議有康聯生醫、三竹、昇佳電子、亞洲藏壽司4家。

興櫃至1月10日為止，股票已櫃檯買賣家數有253家，今年度累計興櫃掛牌公司7家，加計今天長榮鋼，興櫃掛牌來到第8家。

(時報資訊)