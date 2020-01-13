利比亞資深官員表示，獲聯合國承認的全國團結政府（Government of National Accord）總理沙拉吉和強人哈夫塔預計今天在莫斯科簽署停火協議，盼能終結長達數月的戰亂。

法新社報導，利比亞前長期獨裁領袖格達費（Moamer Kadhafi）2011年死於北大西洋公約組織（NATO）支持的人民起義後，這個擁有豐富石油資源的北非國家便陷入血腥、混亂的局勢，如今有多個外國勢力介入利比亞內戰。

利比亞最高國務委員會主席馬格利（Khaled al-Mechri）在自由人電視台（al-Ahrar）表示，簽署協議將為重振政治進程鋪路。

馬格利表示，他將陪同沙拉吉（Fayez al-Sarraj）前往莫斯科，國會議長薩拉（Aguila Salah）則將與哈夫塔（Khalifa Haftar）同行。

沙拉吉今天在準備簽署協議之際，敦促利比亞人民「告別過去，翻開嶄新的一頁」。

他在電視轉播的簡短演說中表示：「我呼籲全國人民將過去翻篇、摒棄分化、緊密團結，邁向穩定與和平。」

數週來，在國際外交斡旋下，權力掮客俄羅斯和土耳其也呼籲停戰，利比亞交戰雙方昨天同意停火，終止歷時9個月的內戰。

(中央社)