國際鋼價近來漲勢延續，越南河靜鋼廠連續三個月漲價，預計將拉升台灣市場行情。中鋼(2002)本季營運可望隨著鋼價落底反彈，包括中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等中下游廠今年獲利也可望於第二季起同步加溫，鋼廠今年可望比去年營運改善。

美國鋼價於去年第四季落底反彈，近來美國熱軋價格連漲五波，累計每公噸大漲190美元；大陸寶鋼和鞍鋼2月盤價也開平高盤，對亞洲鋼價有所激勵；越南河靜鋼廠再度調漲3月熱軋和線材價格，每公噸漲8～35美元。市場預期，中鋼將於2月下旬開出的第二季內銷盤價漲定了，將翻轉鋼價走勢。

第一季受到春節因素以及中鋼盤價開低，鋼廠獲利預估尚未比上季明顯增長，但預期農曆年後中下游鋼廠開工，增補需求轉強，以及第二季鋼價看漲，鋼市重回正向循環，預期下游包括燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等相關廠商本季營收逐步增溫，第二季營運動能進一步加速。

上周，越南河靜鋼廠宣布調漲3月熱軋和線材內銷價格，其中熱軋每公噸上漲35美元、漲幅達7.2%，線材每公噸漲8美元。河靜鋼廠今年第一季熱軋每公噸累計大漲60美元、漲幅達13%。另外，大陸寶鋼2月熱軋每公噸漲30人民幣，冷軋漲100人民幣。

隨著國際鋼價漲聲不斷，鋼市去年第四季提前落底，本季鋼廠營收有機會逐步回溫，第二季獲利增幅將更明顯。鋼市上半年可望逐季增溫，若全球政經環境持穩，下半年鋼價亦看穩定，2020年鋼市可望比去年好轉。

(時報資訊)