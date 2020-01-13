截至2019年11月統計，國人出國人次相較2018年同期成長3.41%，人數增加超過52萬人，尤其前往日本地區的人次將逾456萬，高居第一，顯示前往日本旅遊仍是多數國人首選。中信金(2891)旗下台灣人壽特別跟日本三井集團合作，即日起保戶至日本旅遊，前往三井指定商場之服務台，出示保戶專屬QR碼，即可兌換外國人購物優惠券等。

農曆春節假期即將到來，預期將是出國旅遊旺季，為因應民眾投保需求，台灣人壽規劃多元管道，像是網路投保、機場櫃台、平安Call Call卡等，提供保戶出遊隨時都能保平安，同時更舉辦許多好康活動回饋，有機會獲得紅包袋、禮券、Gogoro等獎品。

若要全家出遊，台灣人壽建議可以事先免費加入「平安Call Call卡」會員，每趟出發前一小時進行電話投保申辦旅平險，即可幫一家人一次投保，方便又快速，還可附加「海外突發疾病醫療健康保險」附約，讓醫療保障自動提升，美加地區保障提高3倍、日歐紐澳地區則提高1.5倍，涵蓋了門診、急診、住院三大保障及海外急難救助服務，讓旅程順利無虞。

中信金累計2019全年合併稅前盈餘528.20億元，合併稅後盈餘436.16億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.2元。去年12月各項業務維持穩健，保險業務為因應未來匯率變化，增提外匯價格準備金而影響當月獲利。銀行端信用卡業務提供客戶最佳支付體驗，推出多元化支付工具及拓展消費場景，刷卡消費金額持續成長，加上彩券等業務動能穩健，銀行手續費收入有雙位數的成長，子公司中國信託商業銀行2019年稅後獲利較2018年成長7%。

(時報資訊)