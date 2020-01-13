2020總統、立委選舉落幕，國民黨面臨潰敗的結果，黨內更成立青壯派，並要求黨主席吳敦義立即辭去主席的職務，更有議員揚言，若黨不接受青壯派民代的建議，不惜將要退黨以表抗議，而針對國民黨大敗的現況，曾經在2018年九合一大選民進黨慘敗時接手黨主席之位，並帶領民進黨從谷底重返高峰的基隆市長林右昌，於13日記者會上被問到，若國民黨要重生，可以給即將接任的人有什麼建議，他指出，這個現況是國民黨黨內的失誤，但其實「政黨起起伏伏是很正常的事情」。

林右昌表示，最重要的是怎麼將國家未來發展的方向，這個舵掌好，更重要的是要讓人民可以信任信賴，並強調，「這才是政治的本質」。他指出，讓人民可以信任信賴、引導整個國家跟社會，大家一起向前走，這是最重要的事情。

林右昌接著表示，自己相信整個國家要走得好，「政黨政治」是很重要的一環，除了自己身在的民進黨之外，他也希望每一個政黨可以發展的非常好，他說「因為這也是台灣民主實現的一個價值」。

(中時 )